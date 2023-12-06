Иномарка отправила в больницу подростка на самой окраине Петрозаводска

Утром 7 числа в проезде Автолюбителей 15-летний подросток попал под колеса кроссовера.
Как сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы, 7 декабря, в 08.55, в районе дома №31 по проезду Автолюбителей произошло ДТП.
54- летний водитель Škoda Kodiaq отвлекся от управления и сбил пешехода, который двигался навстречу по краю проезжей части.
В результате дорожной аварии 15-летний подросток получил травмы, ему назначено стационарное лечение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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