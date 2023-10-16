Иномарка перевернулась, слетев с дороги на юге Карелии

В дорожной аварии получила травмы пассажир автомобиля.

О дорожной аварии в Лахденпохском районе сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло во вторник, 17 октября, в 6.25, на 198 километре федеральной дороги «Сортавала» около поселка Ихала.

Там 37-летний водитель за рулем Škoda съехал с дороги, в кювете автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы получила 47-летняя женщина-пассажир.

По факту ДТП проводится проверка.