Иномарка под управлением 18-летнего юноши врезалась в многотонный тягач с полуприцепом в одном из районов Петрозаводска

Юный водитель легковушки пострадал в дорожной аварии на набережной Варкауса.

ДТП произошло поздно вечером в среду, 11 декабря, в 22.30 у дома № 15 на наб. Варкауса.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 18-летний водитель автомобиля Mercedes неправильно выбрал скорость движения. В результате юноша не справился с управлением и его автомашина въехала в стоящий тягач MAN с полуприцепом

В дорожной аварии водитель легкового автомобиля получил травмы.

Госавтоинспекция карельской столицы устанавливает обстоятельства ДТП.