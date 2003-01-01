Иномарка под управлением молодой женщины протаранила дорожное ограждение под Костомукшей

В Костомукшском городском округе женщина-водитель пострадала в ДТП.
Как сообщили в ГАИ Карелии, 3 сентября в 10:15 на дороге «Костомукша — Карельский Окатыш» автомобиль Chevrolet Niva занесло на встречную полосу. Машина врезалась в дорожное ограждение.
За рулем транспортного средства находилась женщина 1988 года рождения. Водитель получила травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.
Напомним, ранее в автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина. На 442 км трассы 86К-398 в районе Пряжи произошло смертельное ДТП.