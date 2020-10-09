Иномарка превратилась в автохлам после жесткого ночного ДТП в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Автомобили не поделили перекресток на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской.

По информации МЧС Карелии, 9 октября в 21:18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (11 человека, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге: столкнулись два автомобиля на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская.

Судя по кадрам видеозаписи с камеры компании "Сампо", один авомобиль поворачивал налево со стороны Октябрьского на Московскую на "желтый", а другой на большой скорости двигался по Октябрьскому проспекту в сторону центра на запрещающий сигнал светофора. После столкновения "гонщика" отбросило на припаркованный рядом с остановкой автомобиль.

Машины получили значительные повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее девушка пострадала в ДТП на перекрестке в Петрозаводске.