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Иномарка превратилась в автохлам после жесткого ночного ДТП в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:38, 10 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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Автомобили не поделили перекресток на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской.

По информации МЧС Карелии, 9 октября в 21:18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (11 человека, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге: столкнулись два автомобиля на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская.

Судя по кадрам видеозаписи с камеры компании "Сампо", один авомобиль поворачивал налево со стороны Октябрьского на Московскую на "желтый", а другой на большой скорости двигался по Октябрьскому проспекту в сторону центра на запрещающий сигнал светофора. После столкновения "гонщика" отбросило на припаркованный рядом с остановкой автомобиль.

Машины получили значительные повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее девушка пострадала в ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

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Комментарии

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andruh
2020-10-10 11:15:22
За последнее время какое то обострение,давят людей в каждый день едут на красный,это кароновирус так действует наверно...
Саныч
2020-10-10 10:09:18
Фолькс двигался в сторону Мелентьева, и его отбросило на мерс после столкновения.
Театральный критик
2020-10-10 10:28:45
Саныч, в сторону улицы Мелентьеаой. Опять двойка.
Саныч
2020-10-10 11:03:32
Театральный критик, на улицу выйди, к забору подойди и там потявкай.
drug
2020-10-10 12:06:10
Саныч, по Октябрьскому проспекту - в сторону Ленинградской улицы.
Инспектор
2020-10-10 09:48:45
Мерседес думал он в Дагестане, это там ,писАли в СМИ, проезжают по значимости машины? Клоун или дурак, извините, но зло берёт ,когда такие "люди" по городу носятся....
drug
2020-10-10 10:06:22
Инспектор, зло берет когда таким клавиатуру доверяют.
drug
2020-10-10 10:05:28
Инспектор, ты в своем уме. В ДТП участвовало две автомашины: Polo и Нексия.
Мерс стоял.
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