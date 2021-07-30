Иномарка протаранила дорожный знак в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Промышленная две иномарки не поделили перекресток с изменившейся схемой движения.

Авария с участием автомобиля Mersedes произошла 1 августа в 16.31 вечера на перекрестке улиц Промышленной и Коммунистов. Видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобиль марки Mercedes-Benz ехал по улице Коммунистов в сторону проспекта Александра Невского. В момент прохождения им перекрестка улиц Коммунистов и Промышленная траекторию движения ему пересекла другая иномарка, после чего водитель Mersedes врезался в дорожный знак и ограждение на улице Промышленная.

Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Напомним, схема движения на улице Коммунистов была временно изменена из-за реконструкции водопровода.