Иномарка протаранила два автомобиля в Петрозаводске

На Лесном проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник в 17.50 на Лесном проспекте в районе дома 57 водитель Chevrolet Evanda отвлекся от управления автомобилем и врезался в Hyundai Solaris, а после чего – в Skoda Octavia, которые остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом.

В ДТП травмирован 47-летний водитель Hyundai, назначено амбулаторное лечение.