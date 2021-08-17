Иномарка протаранила отечественный автомобиль на проблемном перекрестке в Петрозаводске

На перекрестке улиц Красноармейская и Гоголя произошла авария с участием двух автомобилей.

В Петрозаводске сегодня, 18 августа, на перекрестке улиц Красноармейская и Гоголя произошло ДТП — автомобиль Ford Focus на полном ходу врезался сзади в следовавший в попутном направлении автомобиль ВАЗ. Авария произошла в 12.39 по московскому времени.

Как сообщили очевидцы, автомобили в результате аварии получили механические повреждения, о пострадавших информации нет.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения компании «Сампо».