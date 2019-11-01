Иномарка протаранила три припаркованных у Музыкального театра Карелии автомобиля (ВИДЕО)

Авария с участием "БМВ", "ВАЗ-2109", кроссоверов "Митсубиши Аулендер" и "Ниссан Кашкай" произошла в минувший четверг в начале улицы Луначарского в Петрозаводске.

По информации ДТП ПТЗ, "БМВ" двигался по улице Луначарского в сторону центра. В районе правого поворота дороги легковушка выехала влево за пределы проезжей части и, чудом избежав столкновения с двигающимся во встречном направлении автомобилем, врезалась в припаркованный "ВАЗ-2109". От удара "девятку" отбросило на припаркованные "Митсубиши" и "Ниссан".

По сообщению ДТП ПТЗ, авария обошлась без жертв. Механические повреждения получили все четыре автомобиля.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Напомним, последний раз ДТП с участием сразу нескольких автомобилей были зарегистрированы в Петрозаводске в начале октября. Тогда в ДТП ПТЗ выложили видео аварий, которые произошли 6 октября на мосту между Кукковкой и Древлянкой. По словам очевидцев, было скользко. Сталкивались автомобили, двигающиеся в попутном направлении, некоторые транспортные средства в момент торможения или перестроения разворачивало на проезжей части с последующим наездом на отбойный брус.