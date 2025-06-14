Иномарка разбилась на грунтовой дороге в Карелии

Автомобиль ночью вылетел с дороги в Пудожском районе.

Об аварии, произошедшей ночью 21 июня на 7-м километре дороги Кривцы-Водла, сообщили в отряде противопожарной службы Пудожского района Карелии.

Там иномарка вылетела в придородный кювет. Автомобиль оказался серьезно поврежден в результате аварии.

Тем не менее, от медицинской помощи водитель и пассажир отказались. Пожарные отключили аккумулятор и отбуксировали автомобиль на дорогу.