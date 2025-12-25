Иномарка разбилась на Ледмозерском шоссе в Костомукше

Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии.
25 декабря в 14:35 на Ледмозерском шоссе в Костомукше перевернулся автомобиль Hyundai Solaris, сообщили в ГАИ по Карелии.
Как пояснили в ведомстве, за рулём иномарки находился 35-летний мужчина. При прохождении поворота он не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате происшествия водитель получил травмы, а машина — серьёзные механические повреждения.
