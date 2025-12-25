РЕКЛАМА
25 декабря, 12:24
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00
«Нам важно слышать горожан»: Инна Колыхматова подвела итоги года
24 декабря, 16:13
Иномарка разбилась на Ледмозерском шоссе в Костомукше
Сегодня 14:48 Дорожная хроника
Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии.

фото: © Госавтоинспекция по Карелии

25 декабря в 14:35 на Ледмозерском шоссе в Костомукше перевернулся автомобиль Hyundai Solaris, сообщили в ГАИ по Карелии.

Как пояснили в ведомстве, за рулём иномарки находился 35-летний мужчина. При прохождении поворота он не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы, а машина — серьёзные механические повреждения.

Ранее мы писали, что на трассе в Олонецком районе автомобиль «Газель» опрокинулся на бок. В ДТП пострадал 51-летний водитель фургона, житель Москвы.

