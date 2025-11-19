Два человека получили травмы в ДТП на автодороге «Сортавала».
19 ноября в 12:00 на 25 км трассы А-121 «Сортавала» автомобиль Kia Rio, двигаясь со стороны посёлка Рускеала в сторону водопада Тохмайоки, съехал в кювет и врезался в фонарный столб, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
— В результате ДТП пострадали 23-летний водитель и 20-летняя пассажирка иномарки, жители Тверской области. За медицинской помощью обратились позже самостоятельно. Установлено, что автомобиль эксплуатировался на летней резине, — рассказали там.
В ведомстве также отметили, что своевременная смена шин в осенне-зимний период может повысить уровень безопасности во время поездок за город.
Ранее в МЧС по республике напомнили основные правила передвижения по гололёду для водителей и пешеходов.