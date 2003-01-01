Иномарка разбилась вдребезги на улице Муезерской в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись в районе Перевалка в столице Карелии.

Сегодня, 12 октября, на улице Муезерской в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. Видео, снятое очевидцем происшествия на регистратор, опубликовали в телеграм-канале «ДТП Петрозаводска и Карелии». (Городские камеры наблюдения в этом микрорайоне отсутствуют — прим. ред.).

У иномарки, стоявшей на обочине дороге, оказался полностью разбит бампер. Повреждения на второй машине по записи установить невозможно.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. В настоящее время информация о пострадавших отсутствует.

