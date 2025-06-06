Иномарка сбила 4-летнего ребенка в центре Петрозаводска

Водитель не заметила ребенка из-за стоящих автомобилей.
24 июня около 17:00 в районе дома № 41 по улице Малая Слободская автомобиль «Ниссан Мурано» сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.
Как рассказали в ведомстве, 42-летний водитель совершила наезд на 4-летнего мальчика, который выбежал из-за стоящих автомобилей.
Ребенка с травмой доставили в больницу. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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