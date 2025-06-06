Иномарка сбила 4-летнего ребенка в центре Петрозаводска

Водитель не заметила ребенка из-за стоящих автомобилей.

24 июня около 17:00 в районе дома № 41 по улице Малая Слободская автомобиль «Ниссан Мурано» сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.

Как рассказали в ведомстве, 42-летний водитель совершила наезд на 4-летнего мальчика, который выбежал из-за стоящих автомобилей.

Ребенка с травмой доставили в больницу. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.