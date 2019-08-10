Иномарка сбила 80-летнего дедушку на дороге в Петрозаводске

Пожилой пешеход пострадал в ДТП на улице Шотмана, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 9 августа, в 13.44 на улице Шотмана, в районе дома №20, Водитель автомобиля Hyundai Elantra совершил наезд на 80-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате наезда пенсионер получил травмы.