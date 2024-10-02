Иномарка сбила двух пешеходов в Петрозаводске

Мужчина и женщина пострадали в аварии на улице Ленинградская

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 14 октября в 19.33 в районе дома №4 по улице Ленинградская автомобиль Renault Sandero под управлением 54-летнего водителя сбил двоих пешеходов.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате аварии 48 - летний мужчина и 44 - летняя женщина были госпитализированы с травмами.