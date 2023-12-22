Иномарка сбила молодого мужчину на пешеходном переходе в городе бумажников Карелии

Авто ехало на желтый сигнал светофора, пешеход шел на красный свет.
О дорожной аварии рассказали в республиканской ГИБДД.
ДТП произошло в пятницу, 22 декабря, около 8.00 часов на улице Советов в Кондопоге. Там водитель Renault Symbol проехал на запрещающий желтый сигнал светофора и сбил пешехода.
Было установлено, что 28-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий красный свет. В результате ДТП пешеход получил травмы, его доставили в больницу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание