Иномарка сбила молодого мужчину на пешеходном переходе в городе бумажников Карелии

Авто ехало на желтый сигнал светофора, пешеход шел на красный свет.

О дорожной аварии рассказали в республиканской ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу, 22 декабря, около 8.00 часов на улице Советов в Кондопоге. Там водитель Renault Symbol проехал на запрещающий желтый сигнал светофора и сбил пешехода.

Было установлено, что 28-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий красный свет. В результате ДТП пешеход получил травмы, его доставили в больницу.