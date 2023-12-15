Иномарка сбила пенсионерку поздно вечером в Петрозаводске

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

О дорожной аварии с участием пешехода рассказали в городской ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 16 декабря, в 22.55 около дома № 27 по Первомайскому проспекту в карельской столице. Там 38-летний водитель автомобиля Renault Logan наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате дорожной аварии 67–летняя пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.