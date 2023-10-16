Иномарка сбила пожилую велосипедистку в Петрозаводске

Женщину с травмами увезли в больницу с места аварии.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в понедельник, 16 октября, в 12.57 на пересечении улиц Краснофлотской и Виданской. Там автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 53-летний водитель, двигался по главной дороге и сбил велосипедиста, который ехал по второстепенной дороге.

В результате дорожной аварии 62-летняя велосипедистка получила травмы, ее увезли в больницу с места ДТП.