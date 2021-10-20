Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой женщина вышла на пешеходный переход и попала под колеса автомобиля.
Сегодня вечером, 20 октября в 19.25, на улице Судостроительная автомобиль сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От удара женщина подлетела в воздух и у пала рядом с автомобилем.
В ГИБДД Петрозаводска пока не комментируют ДТП, сообщив лишь то, что на месте аварии работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
Момент наезда попал в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк».
Ранее сообщалось, что сегодня вечером в условиях снегопада произошло сразу два ДТП, где пострадали люди. На Комсомольском проспекте после столкновения автомобилей госпитализировали женщину с ребенком, на Древлянке в ДТП пострадали два пассажира автобуса.
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