Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой женщина вышла на пешеходный переход и попала под колеса автомобиля.

Сегодня вечером, 20 октября в 19.25, на улице Судостроительная автомобиль сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От удара женщина подлетела в воздух и у пала рядом с автомобилем.

В ГИБДД Петрозаводска пока не комментируют ДТП, сообщив лишь то, что на месте аварии работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

Момент наезда попал в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, что сегодня вечером в условиях снегопада произошло сразу два ДТП, где пострадали люди. На Комсомольском проспекте после столкновения автомобилей госпитализировали женщину с ребенком, на Древлянке в ДТП пострадали два пассажира автобуса.