Иномарка слетела с дороги и застряла в деревьях в Прионежском районе Карелии

Для ликвидации последствий ДТП привлекали пожарных.

О дорожной аварии в Прионежском районе сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в среду, 4 октября, в 14.05, на 141 километре федеральной дороги на подъезде к Петрозаводску рядом с деревней Ужесельга. Там 49-летний водитель за рулем Kia Rio не справился с управлением и вылетел в кювет, где наехал на деревья.

В результате ДТП водитель получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Добавим, для ликвидации последствий ДТП в Прионежском районе привлекались пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС Карелии.