Иномарка, слетев с дороги, по колесо ушла в землю на востоке Карелии

В дорожной аварии в Медвежьегорском районе пострадал 8-месячный пассажир автомобиля.

О дорожной аварии в Медвежьегорском районе рассказали в республиканской ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу, 20 октября, в 11.50. В Медвежьегорском районе Карелии рядом с отвороткой на поселок «Немино-3» 36-летний водитель автомобиля Kia не учел дорожные и погодные условия. В результате иномарка съехала с дороги.

В аварии травмы получила 8-месячная девочка и 33-летняя женщина — пассажиры автомобиля Kia.