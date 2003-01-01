Человек пострадал при съезде в кювет на трассе «Кола» в Карелии.
Сегодня утром на 453 км федеральной трассы «Кола» вблизи посёлка Мелиоративного Прионежского района автомобиль марки «Toyota» съехал в кювет, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия прибыли четверо пожарных. Выяснилось, что в результате аварии один человек получил травмы.
— Специалисты отключили аккумулятор иномарки и передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Лоухском районе автомобиль марки «Mitsubishi L200» съехал в кювет и опрокинулся на бок — в результате ДТП один человек получил телесные повреждения.