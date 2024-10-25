Иномарка улетела в кювет с ночной дороги в Карелии

ДТП с травмированными людьми произошло под Медвежьегорском.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в минувшую субботу, 26 октября, около половины первого ночи, на 6 километре автодороги «Медгора — Толвуя — Великая Губа» около Медвежьегорска.

Там 36-летний водитель Kia Spektra неправильно выбрал скорость движения, в результате чего его автомобиль съехал в кювет.

В ДТП травмы получили водитель и 30-летний пассажир иномарки.