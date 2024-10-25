Иномарка улетела в кювет с ночной дороги в Карелии

ДТП с травмированными людьми произошло под Медвежьегорском.
О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в минувшую субботу, 26 октября, около половины первого ночи, на 6 километре автодороги «Медгора — Толвуя — Великая Губа» около Медвежьегорска.
Там 36-летний водитель Kia Spektra неправильно выбрал скорость движения, в результате чего его автомобиль съехал в кювет.
В ДТП травмы получили водитель и 30-летний пассажир иномарки.
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