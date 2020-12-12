Иномарка в Карелии вылетела с дороги и обняла столб

В Медвежьегорске произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 12 декабря, в 10.15, в Медвежьегорске на улице Верхняя, в районе дома №47, 32-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, житель Санкт-Петербурга, проходя затяжной поворот, неправильно выбрал скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, автомобиль занесло на тротуар с последующим наездом на опору электрического освещения.

В результате ДТП пострадали водитель и 29-летний пассажир. Водитель с травмами госпитализирован.

ГИБДД Карелии призывает в зимнее время выбирать разумную скорость движения автомобиля.