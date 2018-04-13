Иномарка в Олонце сбила женщину, стоявшую у дороги

В Олонецком районе автомобиль сбил пешехода, "сдавая назад", сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг вблизи дома №26 по улице Урицкого 26-летний водитель Volkswagen при движении задним ходом сбил женщину 68 лет, которая находилась на краю проезжей части.

В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП назначена проверка.