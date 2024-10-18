Иномарка вылетела на газон, снеся знаки и врезавшись в ограждение в Петрозаводске

В дорожной аварии пострадал человек - его увезла «скорая».

О дорожной аварии сообщили в официальном телеграм-канале МЧС Карелии.

Как уточнили в источнике, спасателей привлекали для ликвидации последствий дорожного происшествия.



ДТП произошло в субботу, 19 октября, в 08:35 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Оборонная в Петрозаводске. Там автомобиль Skoda наехал на препятствие. Пострадал один человек.



Пожарные осмотрели место происшествия, отключили аккумулятор, оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.