Иномарка вылетела на газон, снеся знаки и врезавшись в ограждение в Петрозаводске

В дорожной аварии пострадал человек - его увезла «скорая».
О дорожной аварии сообщили в официальном телеграм-канале МЧС Карелии.
Как уточнили в источнике, спасателей привлекали для ликвидации последствий дорожного происшествия.
ДТП произошло в субботу, 19 октября, в 08:35 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Оборонная в Петрозаводске. Там автомобиль Skoda наехал на препятствие. Пострадал один человек.
Пожарные осмотрели место происшествия, отключили аккумулятор, оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.
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