Иномарка вылетела в кювет с трассы в Карелии

В Сегежском районе в ДТП пострадал 33-летний водитель, сообщает УГИБДД по Карелии.

Авария произошла в минувшую субботу около 17 часов на 687 км автодороги Р-21 "Кола". По сообщению Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Митсубиси Паджеро" в нарушение п. 11.3 ПДД РФ воспрепятствовал обгоняющему его автомобилю "Рено Сценик". В результате водитель "Рено" допустил съезд в правый по ходу движения кювет и перевернулся.

В ДТП пострадал 33-летний водитель "Рено", ему оказана медицинская помощь.