Иномарка вылетела в кювет с трассы в Карелии

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В Сегежском районе в ДТП пострадал 33-летний водитель, сообщает УГИБДД по Карелии.
Авария произошла в минувшую субботу около 17 часов на 687 км автодороги Р-21 "Кола". По сообщению Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Митсубиси Паджеро" в нарушение п. 11.3 ПДД РФ воспрепятствовал обгоняющему его автомобилю "Рено Сценик". В результате водитель "Рено" допустил съезд в правый по ходу движения кювет и перевернулся.
В ДТП пострадал 33-летний водитель "Рено", ему оказана медицинская помощь.
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