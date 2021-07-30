Иномарка вылетела в кювет в районе Карелии, пострадали пожилые водитель и пассажирка

В Пряжинском районе Карелии водитель Renault Kangoo не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

Серьезное ДТП произошло накануне около 21.30 на 462 км федеральной автодороги "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии.

По предварительной информации ГИБДД Карелии, водитель автомобиля Renault Kangoo не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате аварии пострадал 67-летний водитель и его 66-летняя пассажирка. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, днем ранее под Петрозаводском погиб водитель, машина которого также вылетела в кювет.