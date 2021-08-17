Иномарка вылетела в кювет в районе Карелии, водитель госпитализирована

В Медвежьегорском районе водитель иномарки не справилась с управлением при повороте и отправила машину в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла накануне в Медвежьегорском районе Карелии на 6 км. автодороги село Великая Губа – Оятевщина.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в 12:30 34-летняя водитель автомобиля Opel Corsa при совершении правого поворота на Т-образном перекрестке не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель получила травмы и была госпитализирована в Медвежьегорскую районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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