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Новости. Происшествия
09:07, 25 Октября 2019
фото: ©ТАСС / Виталий Невар

Иномарка загорелась в Петрозаводске

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Пожар произошел 24 октября на улице Пушкинской около "Акватики", сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.55 на ул. Пушкинской у д. 7 произошел пожар в автомобиле Opel Zafira.

В результате поврежден моторный отсек на площади 0,5 кв м.

Причина: неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.

Виновный, ущерб устанавливаются.

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