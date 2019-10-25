Иномарка загорелась в Петрозаводске

Пожар произошел 24 октября на улице Пушкинской около "Акватики", сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.55 на ул. Пушкинской у д. 7 произошел пожар в автомобиле Opel Zafira.



В результате поврежден моторный отсек на площади 0,5 кв м.



Причина: неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.



Виновный, ущерб устанавливаются.