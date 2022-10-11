Иномарка жестко сбила пешехода в райцентре Карелии

В Медвежьегорске водитель на иномарке так наехал на пешехода, что от удара в автомобиле лопнуло лобовое стекло и сломалось зеркало.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в среду, 23 ноября, в 9.10, в Медвежьегорске, на 632 км автодороги «Вологда-Медвежьегорск», 35-летний водитель автомобиля Toyota соврешил наезд на 56-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка.