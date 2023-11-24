Иномарки не разъехались на дороге с интенсивным движением в Петрозаводске

Автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил машину, ехавшую по главной.

Дорожная авария произошла вечером в пятницу, 24 ноября, около 19.45 на проспекте Александра Невского.

Там перед пешеходным переходом на пересечении проспекта Невского и улицы Машезерской столкнулись две иномарки.

Как рассказали очевидцы, автомобиль Peugeot ехал по проспекту Александра Невского в сторону озера, а автомобиль Mazda выезжал на проспект с улицы Машезерской. Поворачивая налево, водитель японской иномарки не уступил дорогу французскому авто.

В результате ДТП машины получили механические повреждения.

Журналист «Столицы на Онего» сфотографировала последствия дорожной аварии на пересечении проспекта Невского и улицы Машезерской.

Обстоятельства аварии уточняются.