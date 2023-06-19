Иномарки разбились в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Серьезная авария произошла на перекрестке Ленина и Анохина.

Два автомобиля не поделили перекресток проспектра Ленина и улицы Анохина в центре Петрозаводска. Авария произошла вчера, 19 июня, в 20.42 вечера.

Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк». Фото последствий аварии прислал в редакцию «Столицы на Онего» читатель.

Столкнулись две иномарки, двигавшиеся по улице Анохина в противоположных направлениях — одна из них на мигающий «зеленый» поворачивала на проспект Ленина, другая пыталась успеть проехать перекресток.

После аварии очевидцы помогли участникам аварии. На месте работали экстренные службы, обстоятельства ДТП и число пострадавших уточняются.