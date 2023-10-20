Иномарку отбросило на пешеходный переход после ДТП в центре Петрозаводска

Утром 23 числа на пересечении улиц Германа Титова и Куйбышева не поделили дорогу две машины.

В понедельник, 23 октября, в 08.36, на перекрестке Титова-Куйбышева в карельской столице столкнулись два автомобиля.



После удара один из них отбросило на «зебру», по которой двигалась женщина. Судя по видео компании «Ситилинк», пострадавших нет.



Информацию о дорожной аварии опубликовали в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».



Напомним, ранее видеокамера зафиксировала жесткое столкновение легковушек на привокзальной площади Петрозаводска.