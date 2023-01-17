Иномарку после серьезного ДТП отбросило на пешеходов в Петрозаводске (ВИДЕО)

Утром 6 февраля на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской в Петрозаводске произошла авария.
В понедельник, 6 февраля, в 08.22 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московской столкнулись две легковушки.
Одну из них после удара отбросило на тротуар. Пешеходы успелит отбежать.
Видео аварии опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Пострадавших нет, сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД карельской столицы.
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