Иномарку после серьезного ДТП отбросило на пешеходов в Петрозаводске (ВИДЕО)

Утром 6 февраля на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской в Петрозаводске произошла авария.

В понедельник, 6 февраля, в 08.22 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московской столкнулись две легковушки.



Одну из них после удара отбросило на тротуар. Пешеходы успелит отбежать.



Видео аварии опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Пострадавших нет, сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД карельской столицы.