Иностранец купил машину у жителя Карелии вместе с десятками штрафов за превышение скорости

После покупки автомобиля иностранному гражданину пришлось оплатить несколько штрафов предыдущего владельца, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы Питкярантского района занимались 48 исполнительными производствами в отношении должника, который просрочил десятки штрафов за превышение скорости на общую сумму 30,5 тысячи рублей.

Во время разбирательства приставы выяснили, что неплательщик продал машину, на которой нарушал ПДД, иностранному гражданину.



«Нынешний владелец, в свою очередь, не удосужился своевременно перерегистрировать на себя автомобиль, тем самым сделав должника заложником ситуации. Судебным приставом исполнителем вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства», - говорится в пресс-релизе УФССП Карелии.

Должника, который, в частности, хотел как можно скорее получить гражданство России, не устраивал запрет, наложенный приставами.



Поэтому он выплатил все долги.