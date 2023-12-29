Иностранец насмерть замёрз в лесу на Карельском перешейке

Аномальный мороз стал причиной гибели мужчины в лесу после аварии.

Как стало известно 47news 2 января, около одиннадцати часов вечера 1 января в полицию поступило сообщение, что на 119-м километре трассы А-181 «Скандинавия» водитель «Шкоды Рапид» въехал в ограждение, бросил разбитую машину и убежал в лес.

Как сообщили 47news в экстренных службах, уже ночью 2 января участника ДТП обнаружили погибшим в лесу. Им оказался 35-летний гражданин ближнего зарубежья. По предварительным данным, в момент ДТП он был не трезв.

Обстоятельства случившегося уточняются.