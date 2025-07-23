Иностранец незаконно перешел границу с Финляндией в Карелии и попросил убежища

28 июля в районе Суомуссалми финские пограничники задержали иностранного гражданина, который незаконно перешел границу с Россией.

Нарушителя заметил местный житель, он передал информацию правоохранителям. Задержание прошло без инцидентов. Об этом 29 июля сообщает финская пограничная служба.

Мужчина сразу попросил убежища в Финляндии. Сейчас пограничная служба проводит два параллельных расследования — о незаконном пересечении границы и по заявлению о предоставлении убежища.

Финские власти уведомили российских пограничников в Калевальском районе Карелии о произошедшем. Национальность задержанного и подробности его перехода границы не разглашаются.