Иностранец переплывет Онежское озеро в Карелии

Команда проекта "Переплывая Россию" во главе с немецким юристом попробует осуществить марафонский заплыв через Онежское озеро, сообщили в минспорта Карелии.

Два года назад немецкий юрист Фальк Тишендорф переплыл Ладожское озеро и тем самым положил начало реализации проекта "Переплывая Россию" в Карелии.

Идея необычного проекта – переплыть все большие водные пространства России – зародилась у Фалька Тишендорфа, уже 17 лет живущего и работающего в России, некоторое время назад. Сегодня уже состоявшаяся география проекта – это Крайний Север, Западная и Восточная Сибирь, регионы Северо-Запада страны.

Важной частью проекта стала помощь небольшим учреждениям образования и культуры в отдаленных регионах. За несколько лет своего существования инициатива "Добрая вода" порадовала школьников Ямала, Карелии, Бурятии, Мурманской и Иркутских областей книгами и канцтоварами, спортивным инвентарем и экипировкой.

В этом году Фальк и его команда предпримут попытку осуществить марафонский заплыв через Онежское озеро. Старт этапа назначен на 20 июня в районе Уйской губы, а финиширует спортсмен-любитель на следующий день на восточном побережье озера, в районе поселка Шальский. Общая протяженность дистанции около 80 км.

23 и 24 июня команда проекта совместно с руководством компании "ВИЛО РУС", крупнейшего производителя промышленного и бытового насосного оборудования, посетят в рамках инициативы несколько общеобразовательных школ Пудожского района, а также спортивную школу и центральную районную библиотеку в Пудоже.