Иностранец с сайта знакомств привел 42-летнюю жительницу Петрозаводска в лапы аферистов

Пытавшаяся заработать в сети петрозаводчанка лишилась почти двух с половиной миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 42-летняя горожанка с заявлением о мошенничестве.

На одном из сайтов знакомств у петрозаводчанки завязалось общение с «иностранцем». Их диалог носил не только романтический характер: мужчина предложил заработать в сети. Он помог россиянке с регистрацией на биржевой платформе и зачислением средств на счёт. Жительница карельской столицы перевела 115 долларов, а вывести удалось уже 300. Новый друг рассказал, что для того чтобы увеличить доход, необходимо пополнять счёт крупными суммами.

В итоге горожанка взяла кредит в полтора миллиона рублей, дополнила его собственными средствами и перевела более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Однако снять деньги через некоторое время у нее не получилось. Друг по переписке стал уходить от прямых ответов, и петрозаводчанка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение.