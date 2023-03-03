Иностранка, отказавшаяся оплачивать рабочий патент в Карелии, выслушала решение суда

Гражданке Таджикистана выписали штраф за нарушение режима пребывания в России.

В четверг, 2 марта, Муезерский районный суд вынес постановление по административному делу в отношении гражданки Таджикистана.



Она приехала в Россию, чтобы устроиться на работу. Для этого

женщина обратилась за выдачей патента, внесла необходимый аванс, но следующий платеж пропустила. По этой причине ей не продлили трудовой патент.



Однако из России она не уехала, чем нарушила закон. Ей назначили штраф в 2,5 тысячи рублей без выдворения из нашей страны, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Постановление не вступило в законную силу.