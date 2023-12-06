Иностранца отправили на строгий режим за растление девочек в Карелии

На момент преступления потерпевшим было от 12 до 15 лет.

Суд в Петрозаводске признал виновным иностранца в действиях сексуального характера и изготовлении порнографии с изображением несовершеннолетних, рассказали в региональном Следкоме.



Следствие и суд установили, что с 2020 по 2021 год злоумышленник в социальных сетях вел переписку с девочками на сексуальные темы, изготавливал порнографические материалы и направлял их своим жертвам, а также распространял порнографию с участием несовершеннолетних в сети.



Полицейские обнаружили четыре эпизода преступлений в отношении девочек, проживающих в Карелии. Им в тот момент было от 12 до 15 лет.



При этом иностранец все это время был за пределами Россиию Зимой 2022 года его задержали и заключили под стражу. он был задержан и заключен под стражу.



Суд отправил виновного в колонию строгого режима на 12 лет и один месяц.



В СКР по Карелии отметили, что в ведомстве круглосуточно работает телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8 (814-2) 594-677, с мобильного - 123.