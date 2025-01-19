Иностранца с долгами задержали судебные приставы в Карелии

Мужчина нарушил миграционное законодательство.

Иностранного гражданина с долгами, нелегально пребывающего в России, задержали судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Поведение мужчины показалось странным во время процедуры регистрации в административном здании. Он вел себя возбужденно и предоставил вместе паспорта справку. Правоохранители выяснили, что он находится на территории России, нарушая миграционное законодательство.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Нарушителя передали сотрудникам миграционной службы МВД Карелии. Теперь нелегала выдворят из России, отметили в ведомстве.