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Иностранцы получат вид на жительство в России за покупку недвижимости

Новости. Общество
20:40, 14 Мая 2020
фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
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Минэкономразвития РФ готовит законопроект, в соответствии с которым иностранные предприниматели с июля 2021 года смогут получать вид на жительство в России после покупки недвижимости.

Законопроект подготовили для привлечения инвесторов из-за рубежа. Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года, пишут "Известия".

Как пояснили в министерстве, к возможности постоянного проживания в РФ иностранный бизнес отнесется позитивно. 

"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям", – подтвердили в пресс-службе Минэка.

Для зарубежных граждан наличие статуса постоянного проживания в РФ даст возможность быть максимально вовлеченными и интегрированными в общественную и экономическую жизнь страны. Это позволит расширить потенциал развития делового климата в РФ.

Какой вид недвижимости – коммерческой или частной – должен быть приобретен инвестором, пока не известно.

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