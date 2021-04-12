Инспектор ГИМС Карелии написал обращение к рыбакам, попросив не укорачивать свою жизнь из-за десятка окуней

В Лахденпохье инспектор ГИМС попросил любителей зимней рыбалки воздержаться от выхода на лёд: "жизнь и так коротка, зачем ее укорачивать еще".

В паблике "ГИМС Лахденпохья" старший государственный инспектор Истранин оставил обращение к рыбакам.

- Наконец-то весенняя погода основательно потрепала лёд на Ладоге и внутренних озерах. Плюсовые температуры сделали свое дело. Лёд ослаб, выход на него стал опасен. Но, тем не менее, есть ещё желающие половить с последнего льда.

Утренние заморозки замораживают кромку у берега, а к обеду её уже нет и попасть на берег становится затруднительно. Вот здесь-то и происходят провалы, пожалуйста, не рискуйте своим здоровьем, воздержитесь от выхода на лёд, тем более можно попасть на штраф, нарушив запрет выхода.

Лучше займитесь подготовкой судов к навигации. Ещё раз напоминаю о наличии блоков плавучести. У кого они демонтированы, необходимо их восстановить. Необходимо проверить спасательные жилеты. Сейчас требования к ним ужесточились. Страховочные жилеты теперь считаются непригодными, так как они не отвечают требованиям безопасности и их необходимо заменить. Спасательные жилеты стоят дороже, но они надёжнее. Конечно, можно проходить в озеро всю жизнь, и никогда не воспользоваться жилетом, а может и наоборот, вот тогда и пожалеть можно, что сэкономил на личной безопасности, купив страховочные жилеты.

одготавливайте свои суда к техническому освидетельствованию, у кого вышел пятилетний срок. И после открытия навигации представляйте свои суда на очередной осмотр, а зимние удочки уберите до следующей зимы.

Уважаемые рыбаки, земляки! Обращаюсь к вам с просьбой:

воздержитесь от выхода на лёд, жизнь и так коротка, зачем ее укорачивать еще. Поймите, второй жизни не будет, а ваша жизнь стоит больше пары поклёвок или десятка окуней! Спокойствие в семье, благополучие зависит от вас в первую очередь. Соблюдайте запрет выхода на лёд. Помните, вы нужны своим близким!