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Инспектора рыбоохраны в Карелии будут судить за то, что слишком усердно штрафовал рыбаков

Новости. Общество
07:35, 09 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Направлено в суд уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны Карелии о злоупотреблении им должностными полномочиями, сообщили в карельском Следкоме.

Следователи Медвежьегорского межрайонного следственного отдела собрали достаточно доказательств для направления в суд уголовного дела в отношении старшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что бывший старший инспектор рыбоохраны, используя свое служебное положение, без оформления протоколов изъятия и участия понятых снимал с мест подлёдной рыбалки рыболовные сети, принадлежащие местным жителям.

Желая создать образ квалифицированного сотрудника профессионально исполняющего свои должностные обязанности, с целью повышения статистических показателей по количеству составленных им административных протоколов и сумме наложенных и взысканных административных штрафов, госинспектор при возврате местным жителям рыболовных снастей дополнительно оформлял на них фиктивные административные протоколы, тем самым причиняя потерпевшим материальный ущерб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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Комментарии

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кир
2021-07-09 09:57:31
Заставь богу молиться, он и лоб расшибет.
Сергей
2021-07-09 08:58:01
Начальника рыбохраны тоже надо смотреть , проблемы с законом серьёзные были . не совместимые с должностью .
Сергей
2021-07-09 08:41:39
Теперь браконьерам раздолье...
Решетка
2021-07-09 08:16:48
Перестарался ,опять же, в свой карман!?!?!
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