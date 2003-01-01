Инспекторам рыбоохраны дадут новые полномочия для защиты краснокнижных видов

Совет Федерации хочет наделить Росрыболовство полномочиями по сохранению краснокнижных водных биоресурсов вне особо охраняемых территорий.

Сенаторы подготовили законопроект, который позволит инспекторам рыбоохраны привлекать нарушителей к административной ответственности за незаконный вылов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу. В настоящее время это прерогатива есть только у Росприроднадзора. Но из-за широкого функционала и недостаточной численности федеральная служба не справляется с работой по контролю и надзору за краснокнижными видами непосредственно на водоемах. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов законопроекта, сенатора от Карелии Игоря Зубарева.

- К сожалению, Росприроднадзор сегодня не обладает силами и средствами для выполнения своих полномочий в отношении сохранения занесенных в Красную книгу водных биологических ресурсов вне особо охраняемых территорий, — сообщил «ПГ» Игорь Зубарев.

Незаконный вылов, например, краснокнижного озерного лосося регулярно выявляют на Онежском озере инспекторы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

- Но у органов рыбоохраны нет достаточных полномочий для эффективной работы с правонарушителями. В законах есть ограничения, и они создают правовую коллизию, из-за которой браконьеры могут избежать ответственности, а численность естественной популяции краснокнижных видов продолжает снижаться, — пояснил сенатор.

В отличие от Росприроднадзора у Росрыболовства достаточно ресурсов для надежной охраны водных обитателей.

- Сенаторы предлагают наделить Росрыболовство полномочиями в отношении сохранения краснокнижных водных биологических ресурсов вне особо охраняемых территорий. В настоящее время эта прерогатива есть только у Росприроднадзора, — уточнил Игорь Зубарев.

В правительстве РФ уже поддержали инициативу сенаторов, законопроект получил положительный отзыв кабмина.