Инспекторы будут ловить пьяных водителей в Петрозаводске

В столице Карелии сегодня будут проверять автомобилистов на трезвость.

В субботу, 6 августа, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», информирует ГИБДД. Инспекторы займутся поиском нетрезвых водителей.

За 7 месяцев 2022 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 585 нетрезвых водителей, 68 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.