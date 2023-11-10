Инспекторы ДПС Карелии получили семь новых внедорожников

В автопарк Госавтоинспекции Карелии поступили новые служебные автомобили.
Служебный автопарк Госавтоинспекции Карелии пополнился на 7 новых машин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Современные надежные автомобили, оснащенные всем необходимым снаряжением для несения службы, готовы к эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях.
В пятницу, 10 ноября, в профессиональный праздник, министр МВД Дмитрий Сергеев и главный госавтоинспектор Карелии Андрей Червочкин вручили личному составу ключи от новых машин.
Автомобили были предоставлены по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее кортеж авто ДПС заметили на улицах Петрозаводска.
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